В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан. ФОТОрепортаж

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житомир,упц

Несмотря на карантинные запреты, утром 7 апреля у Спасо-Преображенского собора в Житомире собрались более 60 прихожан. Люди выстроились в очередь к таинству причастия. В этот день православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Житомир info.

"У церкви людей громко просят держать дистанцию ​​два метра друг от друга и обязательно надевать маски. Также после причастия быстро идти, но не задерживаться. На месте есть экипажи патрульной полиции", - рассказал журналист Житомир.info с места происшествия.

На фото видно, что некоторые из прихожан без масок. Есть и те, кто пришел с детьми. Перед входом в церковь стоят священники тоже без масок, в руках держат чашу и ложку и проводят таинство причастия.

В патрульной полиции изданию рассказали, что священников предупредили, что это нарушение условий карантина.

"Наши экипажи подъехали, пообщались со священниками. Также еще раз объяснили священникам, что в таких условиях запрещено скопления людей. Священник сказал, что церкви никто не закрывал. Наши предупредили, провели превентивные меры и попросили, чтобы люди надели маски и начали соблюдать дистанцию. Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие. Причастие закончилось, и они взяли все, пошли ", - рассказали в патрульной полиции.

В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 01
В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 02
В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 03

Фото - Житомир info

В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 04
В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 05

Фото - Житомир.журнал

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Житомир карантин УПЦ МП COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 Василий Филон
Дэбилы кацапские -- премию дарвина каждому и штраф 17 тыс В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан - Цензор.НЕТ 472
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07.04.2020 17:27
+3 Чинганчгук
для меня то же был бы полный - cool - если бы они не заражали бы потом других
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07.04.2020 17:28
+2 Владислав Ткаченко ca740de2
это не прихожане,это зомби их вирус не берет,они уже мутировали когда начали ходить в МП
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07.04.2020 17:43
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