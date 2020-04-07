Разрешить прогулки в парках и обязать держать дистанцию: нардепы "Голоса" требуют внести изменения в постановление Кабмина о карантине

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Уже первый день жестких карантинных ограничений показал: постановление Кабинета Министров об усилении норм карантина оказалось не просто неэффективным. Оно нарушает права граждан и вредит им.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фракции "Голос".

"Из-за необоснованно жестких и плохо продуманных ограничительных мер люди дезориентированы, а также возмущены некоторыми нелепыми нормами, которые противоречат друг другу. Полиция не способна объяснить свои действия, мы видим массовые факты выборочного или недостаточно обоснованного привлечения к ответственности за мелкие нарушения", - говорится в сообщении.

"Голос" признает важность ограничительных мер во время мировой пандемии и угрозы эпидемии в Украине. Но введение и реализация должны быть четко продуманы и давать эффект.

Депутаты "Голоса" Андрей Осадчук и Ярослав Юрчишин безотлагательно разработали изменения в постановление правительства. Эти уточнения помогут исправить ошибки, допущенные Кабмином, и сделают ограничительные правила более понятными и эффективными.

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Фракция предлагает:



- разрешить прогулки в парках и скверах группами вдвоем, если эти лица проживают вместе, и/или сопровождения ребенка в парках до 14 лет;

- позволить прогулки по улицам группам людей, проживающим вместе;

- установить социальную дистанцию ​​для людей, не проживающих вместе в 1,5 м в общественных местах как правило поведения;

- разрешить перевозку работников учреждений здравоохранения и предприятий ключевой инфраструктуры без предварительного согласования с Нацполицией;

- обеспечить заботу и еженедельную доставку продуктов и вещей первой необходимости гражданам, достигшим 60-летнего возраста, и за которыми некому ухаживать и заботиться;

- предусмотреть, что необходимость самоизоляции по подозрению в отношении лица на инфицирование COVID-19 должен устанавливать только врач;

- увеличить возраст с 14 до 16 лет лиц, перемещение которых к обсервации осуществляется в сопровождении кого-то из взрослых соответствии с законом.

По словам нардепа Андрея Осадчука, действия власти сегодня выглядят противоречивыми, хаотичными и очень неэффективными.

"Эти действия не только возмутили общественность и ограничили граждан в их законных правах, но и лишили полицию возможности их эффективно контролировать. Действующие правила ведут к выборочному правосудию, злоупотреблениям и потере доверия к институтам. Их нужно немедленно совершенствовать", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Кабмин утвердил дополнительные ограничения на время действия карантинных мер.

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