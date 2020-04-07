Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - "слуга народа" Лерос

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Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что глава офиса президента Ермак солгал, заявив, что дела на Лероса "открыты давно".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лерос отметил: "Уважаемые народные депутаты, я обещал, что разоблачу любую ложь Ермака, поэтому прошу ознакомится.

На фракции депутаты спросили у Ермака почему он мне мстит уголовными делами, на что он вам всем соврал при президенте, что дела открыты на меня давно.

А теперь факты:

19 марта 2020

выходит мое интервью "Слуга народа" Гео Лерос: "Признание террористов и сдача национальных интересов для нашей партии неприемлемы",

20 марта 2020

меня за это интервью увольняют с должности советника президента. В этот же день глава офиса даёт команду СБУ нарыть на меня что угодно и открыть дела.

24 марта 2020

старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пишет рапорт своему начальнику с бредовыми обвинениями по муралам 2016 года!

25 марта 2020

письмо из СБУ уходит в ДБР.

26 марта 2020

ДБР отправляет уведомление Генеральному прокуратору.

И вуаля, можно за депутатом вести слежку, заставлять ходить на допросы, как на работу и постепенно делать послушным!

Но со мной вы не угадали, я знаю все и про всех. Перед тем, как делать лживые заявления, подумайте о последствиях.

Это касается и вас, госпожа Венедиктова.

Уважаемые депутаты, сегодня так поступают со мной, а завтра это будет с вами. Документы прилагаю".











