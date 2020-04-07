Для восстановления прежнего авиатрафика после карантина в Украине понадобится около двух лет, - Криклий

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мау

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинской авиации понадобится около 2 лет для восстановления прежнего трафика после карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - рассказал он.

Криклий отметил, что в планах - обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.

При этом он добавил, что "спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.

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Коронавирус и карантин
авиация карантин Криклий COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Romk@
Прощай лоукосты короче, летать будет только МАУ.
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07.04.2020 18:00
+2 NavigatorUR
... в заднице..а не в трафике! На 76 процентов меньше февраля!
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07.04.2020 18:31
+1 Ярослав Викторович
В этом вся суть этой дебиловатой власти: одни махом бестолково все зачеркнуть, чтоб потом 15 лет восстанавливаться.
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07.04.2020 18:05
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