Для восстановления прежнего авиатрафика после карантина в Украине понадобится около двух лет, - Криклий

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинской авиации понадобится около 2 лет для восстановления прежнего трафика после карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - рассказал он.

Криклий отметил, что в планах - обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.

При этом он добавил, что "спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.

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