Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов

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тимофей,милованов

Народные депутаты подали 16 тыс. поправок к "антиколомойскому законопроекту", в то время как каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков.

Об этом на своей старнице в Фейсбук заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"16 тыс. - это количество поправок к "антиколомойскому закону". Закон должен защитить государство и налогоплательщиков от возвращения банков, которые обанкротились, бывшим владельцам.

17 тыс. грн - это сумма, которую уже заплатил каждый из нас бывшим владельцам банков. Напомню, что государство потратило около 300 млрд грн чтобы спасти банковскую систему и покрыть потери нанесенные бывшими владельцами и менеджментом банков. Сумму 17 тыс грн получаем, если разделим все потери государства (300 млрд потерь) на количество людей в Украине, которые могут работать (17,4 млн людей в рабочей силе)", - написал экс-чиновник.

По мнению Милованова, 16 тыс поправок - это законодательный мусор и неуважение к демократии в Украине. "Единственная цель такого количества поправок - отсрочить или, лучше, сделать невозможным принятие этого законопроекта", - подчеркивает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, подавшая 1689 правок

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов 01

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Топ комментарии
+12 Егор Петров 9ca14c24
какая магическая цифра. все хотят мои 17 тыщ. пусть попробуют отобрать... Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 2180
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07.04.2020 18:01
+12 Oljik
Они сделают это незаметно для Вас.
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07.04.2020 18:03
+8 Джефф Слейтер
Как -то стало забываться, что эта погань Поляков, подавший больше 6000 поправок к антиКаломомойскому закону о банках и скотыняка и скотыняка Василевская-Смаглюк (1500 поправок), пролезли в Раду от слуг уродов, т.е. сама зеленая шмаркля несет ответственность перед обществом за торпедирование этого закона.
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07.04.2020 18:12
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