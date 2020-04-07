Органы власти приобрели медицинского оборудования и материалов на 950 млн грн, - Шмыгаль

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Органы государственной власти на всех уровнях через Prozorro приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Фейсбук премьер-министра Украины дениса Шмыгаля.

В сообщении отмечается: "Больше всего закупались:

▶ ️ медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) - 190,15 млн грн;

▶ ️ медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) - 147,12 млн грн;

▶ ️ оборудования для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) - 116,04 млн грн.

Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и Президента по борьбе с Коронавирусная угрозой. Верховная Рада поддержать # БюджетНадзвичайноїСитуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн".

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