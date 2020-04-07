Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский. ВИДЕО

10560 287

В традиционном видеообращении Президент Владимир Зеленский рассказал, что делают власти для борьбы с COVID-19 в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок", - сообщил Зеленский.

Президент напомнил, что со вчерашнего дня введены новые ограничения для преодоления коронавируса.

"Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности ", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно работать, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно, - ОП

Коронавирус и карантин
Зеленский карантин COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+64 Кирилл Лещенко
Мерзкий хамоватый брехливый зелёный ублюдок. .Чтоб тебя.. У меня всё. Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8885
показать весь комментарий
07.04.2020 19:10
+45 dima damage
президент похож на девушку из немецкого порнофильма
показать весь комментарий
07.04.2020 19:11
+42 Шимус
Опять видосик и рожа всё круглее и круглее Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1709
показать весь комментарий
07.04.2020 19:10
Смотреть комментарии