Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отпраздновать Пасху дома и посмотреть богослужения по трансляции, которая будет организована на украинских телеканалах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы находимся в постоянном диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви – это не создавать ближнему опасность для здоровья и жизни", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам во вторник.

Президент подчеркнул, что государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома.

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"Надеюсь, что все главы церквей будут максимально содействовать такому решению. Ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан. Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году", - добавил он.