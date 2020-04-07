ЦИК зарегистрировал народного депутата Светличную

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Во время очередного заседание Центральной избирательной комиссии 7 апреля зарегистрирована избранная по округу №179 на Харьковщине экс-председатель ОГА Юлия Светличная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Во время заседания Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, выбранную на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179 Светличную Юлию Александровну, 1984 года, проживает в Харькове, беспартийная, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

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Напомним, в округе №179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре президент Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта. 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОВО №179. По данным Центризбиркома, всего было зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты.

16 марта ЦИК обнародовала результаты: Юлия Светличная победила с результатом 77,54%.

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