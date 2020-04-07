Полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области

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нацполиция

В Харькове совершено нападение на начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украины сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Факт нападения подтверждаем. По данному факту начато уголовное производство", - отметили в Нацполиции 

В ОК не дали информацию о состоянии пострадавших и подробностях происшедшего, отметил лишь, что это случилось в понедельник.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что нападение на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям произошло в понедельник вечером возле здания главка и сейчас пострадавшие в тяжелом состоянии.

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Топ комментарии
+11 Владимир Аааааа
Зеки на ОЛХ сидять,тут їм немає чим поживитись.Просто люди ненавидять поліцаїв(ментів).Як гаража чи дачу обнесуть,так попоходиш до них,і толку ніякого,а як де штрафонути кого то хлібом не корми такі завзяті до роботи.
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07.04.2020 20:03
+7 Чинганчгук
это приговор зеленым
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07.04.2020 19:50
+6 Слава Хуторский
Зловити сепаратюг вандалів в Полтаві складно, аби впіймати одного моржа в Дніпрі потрібно 20 поліцаїв.
Цей цирк нагадує сОвОк.
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07.04.2020 20:09
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