Полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украины сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Факт нападения подтверждаем. По данному факту начато уголовное производство", - отметили в Нацполиции
В ОК не дали информацию о состоянии пострадавших и подробностях происшедшего, отметил лишь, что это случилось в понедельник.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что нападение на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям произошло в понедельник вечером возле здания главка и сейчас пострадавшие в тяжелом состоянии.
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