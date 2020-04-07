Расследование дела о нападении на журналиста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

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Главное следственное управлении Нацполиции взяло на контроль ход досудебного расследования в уголовном производстве о нападении на журналиста издания "Обозреватель" Романа Грушу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Также назначено служебное расследование в отношении полицейских, которые своевременно не внесли ведомости о совершении преступления в Единый реестр досудебных расследований.

"Расследованием этого уголовного производства занимается Дарницкое УП ГУНП в г. Киеве, - рассказал он. – Поставили задачу еженедельно отчитываться о ходе следствия".

Как ранее сообщал "Цензор.НЕТ", журналист Роман Груша стал жертвой нападения банды подростков. Он получил многочисленные тяжелые травмы головы. Нападение произошло вечером 27 марта в Дарницком районе Киева.

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Как сообщил журналист на своей странице в соцсети "Фейсбук", он перенес операции и ему предстоит длительная реабилитация.

"Итак, друзья, спешу поделиться хорошими новостями. Я жив, перенес операции: пластины поставили, раздробленные кости лица максимально собрали. теперь меня ждёт длительная реабилитация, но самое страшное уже позади", - написал он.

Как стало известно Цензор.НЕТ, о нападении журналист сразу сообщил в полицию, но Дарницким управлением полиции не были внесены ведомости в ЕРДР. Уголовное производство было зарегистрировано прокурором Киевской местной прокуратуры №2 после того, как информация о нападении стала публичной и вызвала широкий резонанс в обществе.

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Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 187 УК Украины (Разбой).