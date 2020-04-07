Призываем Кличко не отключать лифты в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве, - "слуга народа" Тищенко

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николай,тищенко

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко призвал мэра Киева Виталия Кличко не отключать лифты в столице в рамках борьбы с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Тищенко отметил: "Но сегодня уже обратилось несколько десятков жителей, с интересной проблемой - говорят Кличко-мэр собирается отключать лифты в домах ...

Призываю городские власти не делать таких шагов, которые вредят жителям.

Мы помогаем всем, кто к нам обращается. Делаем все, чтобы пожилые люди оставались дома и имели все необходимое.

А что делать тем старикам, что даже телефона не имеют и должны самостоятельно ходить за хлебом? А как скорая попадет к больному?

Об людей на колясках в столице вообще никогда не думали!

Лучше займитесь контролем выполнения противоэпидемических мероприятий и обеспечьте коммунальные компании всем необходимым, средствами для дезинфекции, в частности".

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Борьба с коронавирусом
Кличко Тищенко Николай COVID-19
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Топ комментарии
+23 Sophia-Maria Duglass
Слушала как то интервью Тищенко - косноязычный дебил
И видимо много таких у слуг
Пока нормальные мэры типа Кличко занимаются борьбой с вирусом, дебилы- мачо пистят с экранов через скайпы. В дорогих респираторах
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07.04.2020 20:00
+15 буков
Під'їзди ще треба заварити.
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07.04.2020 19:59
+12 Sophia-Maria Duglass
Тишенко, Вы распродали маски и теперь продаете зерно ,
Что в ГОСРЕЗЕРВЕ делается- боитесь народу сказать ИБО ВЫНЕСУТ ВАС НА ГИЛЯКИ
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07.04.2020 20:01
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