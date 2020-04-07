Призываем Кличко не отключать лифты в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве, - "слуга народа" Тищенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Тищенко отметил: "Но сегодня уже обратилось несколько десятков жителей, с интересной проблемой - говорят Кличко-мэр собирается отключать лифты в домах ...
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Призываю городские власти не делать таких шагов, которые вредят жителям.
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Мы помогаем всем, кто к нам обращается. Делаем все, чтобы пожилые люди оставались дома и имели все необходимое.
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А что делать тем старикам, что даже телефона не имеют и должны самостоятельно ходить за хлебом? А как скорая попадет к больному?
Об людей на колясках в столице вообще никогда не думали!
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Лучше займитесь контролем выполнения противоэпидемических мероприятий и обеспечьте коммунальные компании всем необходимым, средствами для дезинфекции, в частности".
И видимо много таких у слуг
Пока нормальные мэры типа Кличко занимаются борьбой с вирусом, дебилы- мачо пистят с экранов через скайпы. В дорогих респираторах
Что в ГОСРЕЗЕРВЕ делается- боитесь народу сказать ИБО ВЫНЕСУТ ВАС НА ГИЛЯКИ