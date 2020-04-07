"Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы

7009

Во время технико-юридического обоснования в антикризисном законе отмена аренды для предпринимателей заменена на возможность отмены.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на собеседника во фракции "Слуги народа", передает Цензор.НЕТ.

"Освобождение от уплаты аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, является не обязательным, а лишь возможным. Закон ничего не решает и фактически отдает на усмотрение сторон вопрос освобождения от аренды. Мы за это не голосовали", - заявил собеседник.

"Это подделка документов. Изменения были внесены во время технико-юридического обоснования, когда комитет дал документ на подпись Разумкову. Он не имел права этого делать, техническая правка не может менять содержание закона. Проголосовали за одно, а Разумков подписал другое. Это преступление" , - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятый Радой антикризисный законопроект приведет к потере местными бюджетами 12,4 млрд грн, - Кличко

Отмечается, что в проекте антикризисного закона, опубликованного на сайте ВР, соответствующая норма звучала так: "С момента установления карантина, введенного постановлением Кабмина ... от 11 марта 2020 №211, и до его завершения в установленном законом порядке наниматель освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с частью шестой статьи 762 настоящего Кодекса (Гражданского кодекса. - Ред.)".

Подписанная президентом и опубликованая редакция соответствующего закона изменила формулировку с "освобождается" на "может быть освобожден".

Как пояснил изданию старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Энхбаяр, в таком случае освобождение не является обязательным, а лишь возможным.

По его словам, закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирование вопроса и оставляет неопределенность в отношении офисных помещений.

Также читайте: "Пока такого нет", - Корниенко о расколе в "Слуге народа"

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха пояснил, что при старой формулировке "оставался риск случайно освободить от платы за аренду всю страну и любое имущество. То есть, не только малых и средних арендаторов, но и нанимателей: государственного имущества, коммунального имущества, земельных паев, жилых помещений, движимого имущества (автомобили и т.п.) и любого другого имущества".

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Принятый закон № 540-IX вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

1 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

Позже стало известно, что проект закона и подписанный главой государства документ отличаются.

Читайте также: Вступил в силу закон о поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом