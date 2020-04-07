За сутки еще у семи находящихся за рубежом украинцев выявили коронавирус, всего заболевших 174, - МИД

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Министерство иностранных дел Украины обнародовало данные об украинцах, заболевших, лечащихся, выздоровевших и умерших от коронавируса за рубежом по состоянию на 7 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, на сегодня в разных странах лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом, 174 украинца: в Италии - 121, Греции - 22, Испании - 5, Германии и Польше - по 4, Австрии - 3, в Швеции, Швейцарии, Чехии, Таиланде, США, Сербии, на Сейшельских островах, в России, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте, Бельгии и Египте - по одному.

При этом за последние сутки выздоровели двое украинцев, всего выздоровевших 17.

Число умерших за сутки не изменилось - 5 украинцев (четыре в Италии, один во Франции).

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Отмечается, что всего 14 624 гражданина Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе "Защита".

Напомним, 6 апреля МИД сообщил, что 167 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, 15 уже выздоровели, а 5 - умерли.

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