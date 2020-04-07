Температура 40 ºС, дикий кашель. Скорая дважды отказала в госпитализации, – супруга умершего от COVID-19 30-летнего киевлянина

Об этом в Instagram рассказала его супруга Валерия Вьюшина, информирует Цензор.НЕТ.
"Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась. Пять дней температура 40 ºС. Кашель просто дикий, не переставая. И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол, еще посидите три дня и пейте противовирусное. Мы настояли и нас забрали, думаете ему сбили температуру перед тем как заставить спуститься пройти и сесть в карету скорой? Нет! Он еле дошёл. А теперь лежит и ему запретили двигаться!
Нас привезли в четвёртую больницу и начали обследовать. Я знала, что рентген может не показать полную картину и настояла на КТ. И все, там жесть ребята. Двухстороння жёсткая пневмония. Состояние между средним и тяжелым. Слава Богу, что мы не послушали скорую, а приехали!", - написала она 19 марта.
Женщина отмечает, что не понимает, как за 5 дней у здорового молодого мужчины могла развиться такая тяжелая форма пневмонии и ни одна скорая ничего даже не заподозрила. "Поэтому, если у вас даже вторые сутки температура под 40 и кашель, кричите и трубите!!", - советует она.
6 апреля Вьюшина сообщила, что ее муж умер.
Теперь турецкие граждане их смогут получать бесплатно.
Для этого они должны оставить соответствующий запрос на государственном портале или на сайте почты, - передает турецкое телевидение слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Профессор Талк
@SwisssTalk
23 ч
Премьер-министра Англии Б.Джонсона положили в больницу Св. Томаса - бесплатную городскую больницу для всех. Теперь вы поняли, почему на Западе хорошая медицина, а у нас нет?