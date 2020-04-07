С подозрением на коронавирус в Николаевской области госпитализировали 9 человек, - ОГА

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В Николаевской области в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус.

Об этом во время селекторного совещания глав областных государственных администраций с президентом заявил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Он добавил, что пока ни один тест не показал положительного результата.

"Участники совещания решили направить на Николаевскую проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 7 апреля в Украине обнаружили 1462 случая коронавируса, из них 45 летальных. 28 пациентов выздоровели.

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