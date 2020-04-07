На Ивано-Франковщине от COVID-19 умерла 42-летняя женщина, работавшая в одной из воинских частей, - министр обороны Таран

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По состоянию на сегодня, 7 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"К сожалению, умерла 42-летняя женщина. Она была работником ВСУ, работала на гражданской должности оператором котельной в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Через неделю ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована в Центральную районную больницу г. Надвирна, а 30 марта женщину перевели в реанимационное отделение. Вчера, в шесть утра она умерла. Диагноз COVID-19 было подтвержден. Выражаю соболезнования близким и родным", - сказал в своем видеообращении министр обороны Андрей Таран.

Он также сообщил, что в настоящее время на изоляции и самоизоляции в Вооруженных Силах Украины находятся 87 человек. У 18 военнослужащих в ближайшие трое суток изоляция заканчивается.

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