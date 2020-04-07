63% умерших от COVID-19 в штате Нью-Йорк были старше 70 лет, 61% - мужчины, 86% - имели хронические заболевания

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылгой на Голос Америки.
Согласно данным, большинство (86%) умерших от коронавируса в Нью-Йорке страдали от хронических заболеваний. Наиболее распространенными из этих хронических заболеваний были повышенное давление (у 55% умерших) и диабет (у 37%).
61% умерших - мужчины. 63% погибших было более 70 лет, а 7% - менее 49 лет.
"Вирус убивает уязвимых людей", - заявил губернатор штата Эндрю Куомо во время брифинга 7 апреля. Он обнародовал неутешительные данные о жертвах - за последний день количество умерших от коронавируса в Нью-Йорке составила 731 человек - самый высокий показатель зарегистрирован за один день.
Губернатор подчеркнул, что количество новых зарегистрированных случаев заражения снижается.
Напоминаем, Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. Количество погибших от коронавируса в штате составляет почти половину от 11 тыс. погибших от коронавируса в США по состоянию на утро 7 апреля.