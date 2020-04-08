На максимуме: лотерея Евроджекпот разыграет €90 млн, украинцы участвуют в розыгрыше (реклама)

Сайт theLotter.com приглашает любителей лото из Украины принять участие в тираже онлайн и побороться за приз, который может изменить вашу жизнь.
Евроджекпот: правила игры и призы
Участникам лотереи нужно отметить на своем бланке 7 номеров: 5 основных (от 1 до 50) плюс 2 бонусных шара "Euro Number" (от 1 до 10). Тиражи лото проводятся по пятницам, в 9 вечера по Киеву.
Вам не удалось угадать все номера? Не страшно, возможно, вы выиграли один из 11 второстепенных призов. Вот основные призовые категории с самими высокими выплатами:
Первый приз (джекпот) – совпадение 5 основных номеров + 2 "Еврономера"
Второй приз – 5 основных номеров + 1 "Еврономер"
Третий приз – 5 основных номеров
Как играть в Евроджекпот онлайн из Украины?
Для того, чтобы купить билет лотереи Евроджекпот, необходимо зайти на страницу лотереи на сайте theLotter.com, и отметить ваши номера на электронной форме так же, как вы бы это сделали на обычном билете. Там же вы сможете оформить подписку или мультиабонемент, чтобы гарантировать свое участие в будущих тиражах.
После того, как вы подтвердите свой заказ, работник местного офиса theLotter.com в Германии приобретет лотерейный билет с вашими номерами. Его скан-копия будет загружена в вашу учетную запись на сайте и послужит дополнительным подтверждением того, что он принадлежит вам, а не сайту.
3 преимущества игры в Евроджекпот онлайн
Быстро, удобно и безопасно – для оформления заказа от вас требуются всего несколько кликов мыши. Ваши личные данные и информация о платежном средстве защищены протоколом шифрования SSL.
Никогда не теряйте свой билет – лотерейный билет, увы, легко куда-то не туда положить. Играя онлайн на сайте theLotter, вы не рискуете стать одним из тех, кто не смог получить свой выигрыш. Ваш билет будет в полной надежности находиться в сейфе theLotter.com до тех пор, пока он вам не понадобится.
Играйте за крупнейшие джекпоты мира – Сайт theLotter.com открывает вам доступ к крупнейшим лотереям Америки и Европы, что означает еще больше шансов выиграть огромные призы.
Джекпот лотереи Евроджекпот ждет вас
На этой неделе вас ждет не только огромный джекпот, но и, возможно, крупные второстепенные призы. €90-миллионный тираж случается не каждую неделю, и даже не каждый месяц. Не упустите такой шанс!"
Новость публикуется на правах рекламы