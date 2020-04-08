На максимуме: лотерея Евроджекпот разыграет €90 млн, украинцы участвуют в розыгрыше (реклама)

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В пятницу, 10 апреля, Евроджекпот разыграет €90 млн, и если никто не угадает все 7 номеров, победители второй или даже третьей призовой категории получат сильно увеличенные призы.

Сайт theLotter.com приглашает любителей лото из Украины принять участие в тираже онлайн и побороться за приз, который может изменить вашу жизнь.

Евроджекпот: правила игры и призы

Участникам лотереи нужно отметить на своем бланке 7 номеров: 5 основных (от 1 до 50) плюс 2 бонусных шара "Euro Number" (от 1 до 10). Тиражи лото проводятся по пятницам, в 9 вечера по Киеву.

Вам не удалось угадать все номера? Не страшно, возможно, вы выиграли один из 11 второстепенных призов. Вот основные призовые категории с самими высокими выплатами:

Первый приз (джекпот) – совпадение 5 основных номеров + 2 "Еврономера"

Второй приз – 5 основных номеров + 1 "Еврономер"

Третий приз – 5 основных номеров

Как играть в Евроджекпот онлайн из Украины?

Для того, чтобы купить билет лотереи Евроджекпот, необходимо зайти на страницу лотереи на сайте theLotter.com, и отметить ваши номера на электронной форме так же, как вы бы это сделали на обычном билете. Там же вы сможете оформить подписку или мультиабонемент, чтобы гарантировать свое участие в будущих тиражах.

После того, как вы подтвердите свой заказ, работник местного офиса theLotter.com в Германии приобретет лотерейный билет с вашими номерами. Его скан-копия будет загружена в вашу учетную запись на сайте и послужит дополнительным подтверждением того, что он принадлежит вам, а не сайту.

3 преимущества игры в Евроджекпот онлайн

Быстро, удобно и безопасно – для оформления заказа от вас требуются всего несколько кликов мыши. Ваши личные данные и информация о платежном средстве защищены протоколом шифрования SSL.

Никогда не теряйте свой билет – лотерейный билет, увы, легко куда-то не туда положить. Играя онлайн на сайте theLotter, вы не рискуете стать одним из тех, кто не смог получить свой выигрыш. Ваш билет будет в полной надежности находиться в сейфе theLotter.com до тех пор, пока он вам не понадобится.

Играйте за крупнейшие джекпоты мира – Сайт theLotter.com открывает вам доступ к крупнейшим лотереям Америки и Европы, что означает еще больше шансов выиграть огромные призы.

Джекпот лотереи Евроджекпот ждет вас

На этой неделе вас ждет не только огромный джекпот, но и, возможно, крупные второстепенные призы. €90-миллионный тираж случается не каждую неделю, и даже не каждый месяц. Не упустите такой шанс!"

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