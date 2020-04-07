Украинцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию и избегать контакта с другими, но есть исключения, - разъяснение Кабмина

Об этом говорится в разъяснении Кабмина об ограничениях на период карантина для граждан в возрасте от 60 лет, информирует Цензор.НЕТ.
При этом действуют исключения для одиноких и работающих пожилых людей.
Так, старикам, о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные в радиусе 2 километров от места проживания, при условии соблюдения масочного режима и наличия удостоверения личности.
Также одинокие могут обратиться в Управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства, которые должны организовать надлежащее социальное сопровождение (это, в частности, касается приобретения и доставки продуктов питания и лекарств социальными работниками).
"Частоту выхода на улицу контролирует сам человек при условии соблюдения рекомендаций, но делать это нужно как можно реже и планировать закупки на более продолжительный период времени", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Тому, у кого есть авто, рекомендуют использовать его только единожды - чтобы добраться до места самоизоляции.
Работающие пенсионеры имеют право выходить только если их работу нельзя выполнять удаленно. "Оставаться дома должны все лица, достигшие 60-летнего возраста. Исключение могут быть в том случае, если вы работаете на предприятиях критической инфраструктуры и осуществляете мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 и не можете работать удаленно", - отмечается в сообщении.
Контроль за соблюдением этих правил осуществляют структурные подразделения МВД.
Напомним, 6 апреля в Украине ужесточили ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.
2) "Тому, у кого есть авто, рекомендуют использовать его только единожды - чтобы добраться до места самоизоляции".
Как прикажете зебилов понимать? Пешком можно, а за рулём- нет???
Где аваковские птенцы...почему протокол на 17 штук этому ослу не выписали...