В Черновицкой области зафиксировали 25 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - трое священников, - ОГА

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вирус

В Черновицкой области зафиксировали 25 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество новых случаев болезни зафиксировано в городах Черновцы и Хотин - по пять, остальные 15 случаев распределяются по всей территории области. Среди вновь выявленных инфицированных - трое священнослужителей. 

Чиновник сообщил о выздоровлении пятерых человек, у которых ранее обнаружили коронавирус.

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Такми образом, общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Черновицкой области составляет 273 человека. 16 пациентов выздоровели, 6 умерли. За три недели количество инфицированных возросло в 90 раз.

Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин COVID-19 Осачук Сергей коронавирус
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Топ комментарии
+3 belge
В Черновицкой области зафиксировали 25 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - трое священников, - ОГА - Цензор.НЕТ 757 Что-то поповский работодатель своих сотрудников не бережёт.
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07.04.2020 23:58
+2 Игорь Монахов
COVID 19: - Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію? (с) У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА - Цензор.НЕТ 7305
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08.04.2020 00:27
+1 Alex Uzh
Такими темпами скоро ни лечить ни отпевать некому будет...
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07.04.2020 23:57
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