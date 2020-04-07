В Черновицкой области зафиксировали 25 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - трое священников, - ОГА

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В Черновицкой области зафиксировали 25 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество новых случаев болезни зафиксировано в городах Черновцы и Хотин - по пять, остальные 15 случаев распределяются по всей территории области. Среди вновь выявленных инфицированных - трое священнослужителей.

Чиновник сообщил о выздоровлении пятерых человек, у которых ранее обнаружили коронавирус.

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Такми образом, общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Черновицкой области составляет 273 человека. 16 пациентов выздоровели, 6 умерли. За три недели количество инфицированных возросло в 90 раз.