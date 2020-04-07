Прокуратура инициировала расследование несоблюдения в Лукьяновском СИЗО мер по предупреждению COVID-19, - пресс-секретарь Максимец

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Прокуратура Киева инициировала расследование относительно несоблюдения должностными лицами Главного управления "Киевский следственный изолятор" санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам сегодняшнего визита омбудсмена Людмилы Денисовой в ГУ "Киевский следственный изолятор" прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами учреждения санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса", - написала Максимец.

Она отметила, что неделю назад при участии представителя прокуратуры, киевской городской медицинской службы и администрации СИЗО было проведено экстренное совещание по готовности учреждения реагировать на сегодняшние вызовы, связанные с коронавирусом.

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"По информации СИЗО, в учреждении есть в наличии около 4 тыс. медицинских масок, которыми обеспечиваются как персонал, так и заключенные, и в обязательном порядке - те, которые принимают участие в судебных заседаниях", - отметила Максимец.

Также был проведен мониторинг смертности осужденных и лиц, взятых под стражу, которые находились в Киевском следственном изоляторе с начала года.

"Ни одного случая смерти заключенного, которая была бы связана с острой респираторной болезнью, за это время в учреждении не случилось", - сообщила пресс-секретарь.

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Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 7 апреля провела в Киевском следственном изоляторе проверку соблюдения прав заключенных и мер по противодействию коронавирусу.