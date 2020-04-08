Отмена рынка земли и правок к законам о ФОПах, пересмотр медреформы, - нардеп Поляков назвал условия отзыва части поправок к "антиКоломойскому" законопроекту

Об этом он заявил в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я готов только в той ситуации их отозвать, если будет сделано три шага. Первый шаг - отмена открытия рынка земли. Второй шаг - это пересмотр, перенос второго этапа медреформы. И третий - отмена антиФОПовских законопроектов. Занимайтесь, чем хотите, только не трогайте наш бизнес. Наш народ и наше государство. Потому что вот такие игры с МВФ ни к чему хорошему фактически не приводят", - отметил Поляков.
В целом, по его словам, такое количество правок всего за неделю времени ему удалось подготовить благодаря команде из около 20 человек.
"Мы работали всю неделю: я полностью со своей командой. Плюс дополнительно консультировались с юристами, со специалистами из банковской сферы. И даже пришлось элементарно с преподавателями украинского языка, потому что там очень много поправок действительно технических, то есть они касаются самого тела законопроекта", - рассказал Поляков.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Ранее за весь срок работы депутатом исключенный из СН Антон Поляков подал всего 50 правок в 7 проектов законов, а к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок.
Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.
Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиКоломойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
В декабре 2019 года Антон Поляков, голосовавший за поправки к законам №1053-1 и №1073, существенно усложняющие работу ФОПов, резко изменил свою позицию и выступил против них.