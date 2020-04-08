Отмена рынка земли и правок к законам о ФОПах, пересмотр медреформы, - нардеп Поляков назвал условия отзыва части поправок к "антиКоломойскому" законопроекту

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Экс-депутат "Слуги народа", а ныне внефракционный - Антон Поляков готов отозвать часть из своих более шести тысяч поправок к так называемому "антиКоломойскому" законопроекту.

Об этом он заявил в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я готов только в той ситуации их отозвать, если будет сделано три шага. Первый шаг - отмена открытия рынка земли. Второй шаг - это пересмотр, перенос второго этапа медреформы. И третий - отмена антиФОПовских законопроектов. Занимайтесь, чем хотите, только не трогайте наш бизнес. Наш народ и наше государство. Потому что вот такие игры с МВФ ни к чему хорошему фактически не приводят", - отметил Поляков.

В целом, по его словам, такое количество правок всего за неделю времени ему удалось подготовить благодаря команде из около 20 человек.

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"Мы работали всю неделю: я полностью со своей командой. Плюс дополнительно консультировались с юристами, со специалистами из банковской сферы. И даже пришлось элементарно с преподавателями украинского языка, потому что там очень много поправок действительно технических, то есть они касаются самого тела законопроекта", - рассказал Поляков.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Ранее за весь срок работы депутатом исключенный из СН Антон Поляков подал всего 50 правок в 7 проектов законов, а к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

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Законопроект получил название "антиКоломойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

В декабре 2019 года Антон Поляков, голосовавший за поправки к законам №1053-1 и №1073, существенно усложняющие работу ФОПов, резко изменил свою позицию и выступил против них.