Согласно медицинской реформе, сирот должны лечить в больницах по месту нахождения приюта, - Офис омбудсмена

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Лишенные родительской опеки дети должны получать медицинскую помощь в больницах по месту расположения социального учреждения, в котором они находятся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"К омбудсмену поступила информация о том, что в условиях медицинской реформы дети, которые временно находятся в приютах, центрах социально-психологической реабилитации, центрах поддержки семей и детей, не имеют возможности пройти медицинский осмотр в учреждениях здравоохранения по месту нахождения учреждения, поскольку не определены четкие правила оказания бесплатной медицинской помощи таким детям", - говорится в сообщении.

На запрос уполномоченного Национальная служба здоровья Украины разъяснила, что медицинское обслуживание детей в учреждениях социальной защиты осуществляется государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения по месту расположения. При этом заключение декларации с врачом не требуется.

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При этом медицинскими работниками учреждения, в котором временно находится ребенок, также может осуществляться направление для получения специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи в заведениях здравоохранения по месту расположения учреждения.