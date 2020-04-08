Нападение на офицеров полиции в Харькове расследуют как хулиганство, отрабатывается несколько версий, - ГУНП

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Около 20:30 6 апреля в районе улицы Пискуновской в Харькове неизвестные "совершили хулиганские действия в отношении двух работников одного из оперативных подразделений областного главка и нанесли им телесные повреждения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В результате происшествия полицейские получили травмы и госпитализированы.

По данному факту СУ ГУНП в Харьковской области внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.

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Сообщается, что следствие отрабатывает несколько версий нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.

Для раскрытия преступления создана специальная следственно-оперативная группа, устанавливаются свидетели происшествия и все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение осуществляет Харьковское управление ГБР Национальной полиции Украины.

Проводится комплекс мероприятий по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению этого преступления.

Как сообщил Суспільному начальник облуправления НПУ Валерий Сокуренко, его подчиненный (должность и звание Сокуренко сообщить отказался) выходил с работы.

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"Был конфликт, я бы сказал, дорожный, или кто-то чье-то авто зацепил… Мы это еще выясняем. У нас есть уголовное производство по этому поводу", - сказал Сокуренко.

По его данным, сотрудник в больнице в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.

Напомним, ранее полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области.