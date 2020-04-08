"Они ошиблись по многим вопросам", - Трамп подумывает приостановить финансирование ВОЗ

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"Они ошиблись по многим вопросам", - Трамп подумывает приостановить финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме.

При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса.

"Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

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Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ.- Ред.)". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии корнавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование.

"Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал президент США.

Коронавирус и карантин
ВОЗ карантин финансирование Трамп COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 Andrey Dark
COVID 19:

Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію?
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08.04.2020 07:23
+8 faust7808
В возе сидит ставленник Китая . Он полностью лоббировал их интересы , скрывал реальную ситуациюи вводил в заблуждение мир. Благодаря этому козлу , носители вируса разлетались по всему миру ☝️☝️☝️
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08.04.2020 07:09
+8 Лео Кот
Молодец Трамп... - дал пощечину..

Может закрывать ВОЗ и не надо, но попинать ее ногами и сократить дармоедов, которые там окопались очень даже нужно...

Все международные организации нужно пинать время от времени..
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08.04.2020 07:17
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