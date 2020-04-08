"Они ошиблись по многим вопросам", - Трамп подумывает приостановить финансирование ВОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме.
При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса.
"Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.
"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.
Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ.- Ред.)". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.
Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии корнавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование.
"Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал президент США.
Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію?
Может закрывать ВОЗ и не надо, но попинать ее ногами и сократить дармоедов, которые там окопались очень даже нужно...
Все международные организации нужно пинать время от времени..