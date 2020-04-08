Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

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В течение 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата.

"Украинские защитники приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили вооруженные провокации", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по информации пресс-центра ОС, шесть нарушений режима "тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вблизи Каменки противник открывал огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Наши опорные пункты возле Марьинки и Авдеевки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По позициям в окрестностях Опытного враг применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, благодаря чему оккупанты свернули свою активность в этом районе", - сказано в сообщении.

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Также в штабе отметили, что вчера, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, оккупанты совершили коварный обстрел гражданского автомобиля возле города Красногоровка: "С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрела. Все - с применением минометов, запрещенных минскими договоренностями.

"Так, за минувшие сутки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковского и Новозвановки - всего 9 мин.

С огневых позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое российские наемники выпустили четыре мины калибра 82 мм по нашим позициям возле Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

"Все огневые провокации, на которые решились оккупационные войска седьмого апреля, были качественно и своевременно прекращены нашими подразделениями. В итоге противник был вынужден вернуться к соблюдению режима прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля украинские подразделения ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.

"8 апреля после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции возле Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". С направлении оккупированного Набережного противник выпустил 20 мин. А под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение и подавили вражескую огневую активность.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



