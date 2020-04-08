США испытывают 10 лекарств и две потенциальные вакцины от коронавируса, - Трамп

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В США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"В настоящий момент проходят испытания 10 лекарств. В ближайшее время последуют еще 15 (лекарств. - Ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, активные клинические испытания также проходят две потенциальные вакцины.

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"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", - отметил Трамп.