На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка. ФОТОрепортаж

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Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старычах.
В настоящее время огонь по периметру около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей", - написал он.

По словам Холода, подозревают, что огонь распространился от сжигания сухой травы.

На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка 01

"Ситуация под контролем, однако гореть, как говорят спасатели, будет как минимум до завтрашнего обеда", - сообщил он.

На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка 02

В пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области сообщили Интерфакс-Украина, что гасить пожар начали в 15:00, а площадь пожара составляет 1,8 га.

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"Сегодня потушили 0,8 га. В 22:00 тушение пожара приостановили, возобновится завтра с шести утра", - сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.

На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка 03
На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка 04
Фото: Холод/Facebook

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