За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии

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За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии

За один день в Соединенных Штатах зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира, а также CNN, передает Цензор.НЕТ

Предыдущий антирекорд составлял 1344 смерти за один день (4 апреля)

Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 12 844 человека, побороли болезнь – 21 849.

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За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии 01
За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии 02
За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии 03

Больше всего смертей зафиксировали в Нью-Йорке – 4 тысячи. По словам властей города, люди, которые умирали дома и имели подтвержденный COVID-19, также будут учитываться в общей статистики жертв вируса.

Всего в США зарегистрировали 398 тысяч заражений.

Коронавирус и карантин
карантин смерть США COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+12 Павел Яременко
Китай явно поскромничал со статистикой.
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08.04.2020 08:09
+5 Борис Козлов 6516a265
Да ему грозит суд что обосрался и не объявил сразу - атас., хотя ЦРУ предупреждало: Китай лжет. И ВОЗ тоже там. Так шо дедушка по уши уже вляпался, не говоря уж про трения с Пусиным.
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08.04.2020 08:20
+3 Борис Козлов 6516a265
математика это сложно, но полезно За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии - Цензор.НЕТ 3361
сколько "зябликов" вполювал седня?)
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08.04.2020 08:19
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