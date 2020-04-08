Уже есть тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19, - в ЦОЗ рассказали, когда можно будет смягчать карантин

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Смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

Об этом заявил начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Роман Родына, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Родына считает, что это доказывает - карантине мероприятия "реально действуют".

"Значит ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению", - сказал он.

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Эпидемиолог уточнил, что в случае реального снижения заболеваемости вопрос смягчения карантина будет рассматриваться.

"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора - выходной день, не выходной - то обычный такой вопрос будет нарушен (о смягчении карантина. - Ред.). Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали делать те ограничительные меры, которые сейчас введены", - подытожил Родына.

Ранее СМИ сообщали, что украинская власть рассматривает поэтапное смягчение карантина, которое должно начаться уже с 14 апреля.