В Чернобыльской зоне вспыхнул еще один пожар, - ГСЧС

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В Зоне отчуждения 7 апреля возник еще один пожар - вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества, загорелись кустарники и травяной настил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

По состоянию на 7 часов утра 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщиется, что по состоянию на 7 утра 8 апреля на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка открытого огня нет, наблюдается тление отдельными ячейками.

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Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечены 253 чел. и 68 ед. техники, из них от ГСЧС 168 чел. личного состава и 34 ед. техники. 7 апреля авиацией ГСЧС осуществлен 81 сброс (288 тонн воды), из них самолетами АН-32П - 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 - 60 сбросов (120 тонн воды).