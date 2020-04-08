Все выпускники 9 класса получат документ, на основании которого смогут поступить в учреждения профобразования, - Мандзий

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Несмотря на отмену Государственной итоговой аттестации, всем выпускникам 9 класса выдадут документ об образовании на основании которого выпускники смогут поступить в учреждения профессионального образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Лига.net сообщила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.

"На основании положения о ГНА Министерство образования и науки в случае чрезвычайной ситуации вправе освободить от прохождения аттестации. Согласно ему, вводим приказ, который сейчас проходит согласование Министерством юстиции", - сообщила она.

По ее словам, всем выпускникам 9 класса выдадут документ об образовании, и на основании него выпускники могут поступить в учреждения профессионального образования.

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Напомним, ранее в Минобразования объяснили, что школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс в режиме онлайн или переносить сроки их приема в зависимости от сроков карантина.