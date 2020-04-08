Все выпускники 9 класса получат документ, на основании которого смогут поступить в учреждения профобразования, - Мандзий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Лига.net сообщила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.
"На основании положения о ГНА Министерство образования и науки в случае чрезвычайной ситуации вправе освободить от прохождения аттестации. Согласно ему, вводим приказ, который сейчас проходит согласование Министерством юстиции", - сообщила она.
По ее словам, всем выпускникам 9 класса выдадут документ об образовании, и на основании него выпускники могут поступить в учреждения профессионального образования.
Напомним, ранее в Минобразования объяснили, что школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс в режиме онлайн или переносить сроки их приема в зависимости от сроков карантина.
Серый Кардинал
Уважаемые родители, убедительная просьба до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн школы.