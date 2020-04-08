На утро 8 апреля зафиксировано 206 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 1668, умерли 52 человека, 35 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
г. Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ривненская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
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