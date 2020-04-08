Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

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С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ

"С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственные заказчики в этот период больше всего закупали: медицинское оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, мониторы пациента т. (190,15 млн грн); медицинские материалы, в том числе перчатки, защитные маски, респираторы, изолирующие костюмы и т. п (147,12 млн грн); оборудование для анестезии и реанимации, в частности кислородные концентраторы и другое (116,04 млн. грн.).

На эти три категории товаров приходится почти половина от общей суммы "антивирусных" закупок.

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