Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

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италия,коронавирус

С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ

"С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн", - говорится в сообщении.

Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики 01

Отмечается, что государственные заказчики в этот период больше всего закупали: медицинское оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, мониторы пациента т. (190,15 млн грн); медицинские материалы, в том числе перчатки, защитные маски, респираторы, изолирующие костюмы и т. п (147,12 млн грн); оборудование для анестезии и реанимации, в частности кислородные концентраторы и другое (116,04 млн. грн.).

На эти три категории товаров приходится почти половина от общей суммы "антивирусных" закупок.

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Коронавирус и карантин
карантин Минэкономразвития COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+17 Привет
Не Украина потратила...а зеленое стадо распилило...
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08.04.2020 09:54
+12 Підлога Маккартні
Не ну на мерседес Ярмаку то ладно, то как шмаркля в море. А куда пошли бабки с масок которіе продал радуцкий? Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6866
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08.04.2020 09:55
+7 Kolja Stambulskij
огласите размер полученых зелеными упырями откатов
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08.04.2020 09:56
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