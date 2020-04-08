За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 выявили в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой и Киевской областях, - Минздрав

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55% заболевших - женщины.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего за минувшие сутки зарегистрировано случаев в Ивано-Франковской области - 38, Днепропетровской - 26, Черновицкой - 26 и Киевской области - 23 случая. Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 на сегодня в г.Киев - 256 случаев, Черновицкой - 273 случая, Ивано-Франковской - 198 и Тернопольской - 168. Прирост подтвержденный случаев коронавирусной болезни в сравнении с минувшими сутками 14%. 55% заболевших - женщины", - рассказал Ляшко.

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