У четверых медиков на Закарпатье зафиксирован COVID-19, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
"За прошедшие сутки, проведено 22 быстрых теста на COVID-19 и отобрано 24 биологических материала для исследований на полимеразную цепную реакцию", - говорится в сообщении.
Всего установлен диагноз COVID-19 43 больным, из которых четверо - медики.
За сутки - 5 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, в частности у двух медиков.
Отмечается, что один человек умер, а двое смогли вылечиться.