За прошедшие сутки в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан, - Госпогранслужба

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На протяжении минувших суток, 7 апреля, на въезд в Украину оформлены более 4,8 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки пограничники осуществили 9600 пропускных операций. 7 апреля на въезд в Украину оформлено более 4800 наших соотечественников. Кроме того, вчера Украину покинули 3,8 тысячи человек, из них 1,5 тысячи иностранцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 5,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не выявлено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

По информации пресс-службы ГПСУ, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 7 нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции.

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