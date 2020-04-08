Заместителю директора школы, в которой ученицу ударило током, предъявлено подозрение, - прокуратура Киева

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Заместителю директора школы, в которой ученицу ударило током, предъявлено подозрение, - прокуратура Киева

Заместителю директора столичной школы, где в 2018 году ударило током ученицу, объявлено подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

В прокуратуре напомнили, что девочка была в столовой, прикоснулась руками к металлической подставке стола и ее ударило током. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

"Проведенными следственными действиями и экспертизами установлено, что получение травм ребенком находится в причинно-следственной связи с действиями заместителя директора школы по административно-хозяйственной части, который небрежно отнесся к своим обязанностям в части надзора за проверкой изоляции электроустановок в заведении и, не убедившись в их исправности, допустил в помещение персонал и учащихся", – говорится в сообщении.

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Замдиректора сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Как стало известно Цензор.НЕТ, речь идет о школе №69, которая находится в Соломенском районе столицы.

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Топ комментарии
+6 Никонор Босой
где в 2018 году ударило током.... 2 роки розслідували державно важливу справу.. нарешті.. вітаю прокурорів...
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08.04.2020 10:23
+4 Серый Вовк
Та сейчас блин такие школьницы, что от них самих током бьёт ... Заместителю директора школы, в которой ученицу ударило током, предъявлено подозрение, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7642
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08.04.2020 10:26
+4 Толик Тигра
На сегодня это практически синонимы. Большинство прокуроров которых я знаю - мрази редкостные. Или совковые пердуны, или дети коррупционеров.
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08.04.2020 10:29
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