Дела Майдана: прокуратура сообщила о подозрении действующему полицейскому

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Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований 7 апреля 2020 года сообщили о подозрении действующему сотруднику правоохранительного органа - руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве. В январе 2014 года он занимал должность старшего следователя райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что старший следователь, с целью препятствования акциям протеста, безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста. При этом он совершил служебный подлог - подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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