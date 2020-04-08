Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина

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7 апреля 2020 Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний второй раз за последние недели встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

Участники встречи поделились видением путей преодоления сложных вызовов, перед которыми оказался весь мир и в частности Украина. Президент рассказал Предстоятелю Православной Церкви Украины о мерах, принимаемых государством, а Митрополит Епифаний - о решениях Церкви, принятых в связи с пандемией и внедренными карантинными ограничениями. Зеленский отметил важность объединения усилий государства и религиозных сообществ, направленных на противостояние распространению опасной болезни.

Стороны также обменялись мнениями о необходимости обеспечить в пасхальное время как соблюдение карантина, так и свершение праздничных богослужений.

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"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали - несмотря на тяжелые нынешние обстоятельства, - великий праздник пришел к нам", - подчеркнул Митрополит Епифаний.

Предстоятель ПЦУ также пожелал главе государства Божьей помощи в добрых делах.