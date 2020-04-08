У военнослужащего Киевского гарнизона подтвержден COVID-19, в ВСУ уже 5 случаев коронавируса, - Командование Медсил

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По состоянию на 07:00 среды, 8 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом Командование Медицинских сил ВСУ сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - сказано в сообщении.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.

"Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что лица, контактировавшие с заболевшим военным, находятся на самоизоляции.