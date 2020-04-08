Мошенники рассылают украинцам эсэмэски якобы от банков, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

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Аферисты предлагают получить "государственную помощь" и просят сообщить им номер карточки, срок ее действия, CVC-код и другую информацию. Делать этого нельзя.

Об этом предупреждает пресс-служба Национального банка Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают СМС- сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию", - сказано в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что содержание сообщений может отличаться, но цель у них одна - получить персональные сведения о гражданах и их банковских картах.

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"Национальный банк предупреждает:

- не отвечайте на такие сообщения;

- не звоните по указанным номерам;

- не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;

- не разглашайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты)", - сказано в сообщении.

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В Нацбанке подчеркнули, что при начислении любых пенсионных, социальных и других выплат банки не звонят клиентам, не пишут им смски, не спрашивают номер карты и другие персональные данные.

"Расскажите об этом своим родным, близким и знакомым", — попросили в НБУ.



