С завтрашнего дня в Киеве начнут планово отключать горячую воду, - КГГА

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вода,горячая

Плановое отключение горячей воды в Киеве начнется с 9 апреля.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в администрации нарабатываются позиции, чтобы уменьшить время непоставки в дома горячей воды.

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"Мы с завтрашнего дня начинаем гидравлические испытания. Начинаем тестировать оборудование, которое есть в наличии Киевтеплоэнерго, и такая работа будет продолжаться. Мы разрабатываем предложения, чтобы уменьшить время, когда в дома не поступает горячая вода. Мы будем обращаться к Кабмину для внесения изменений в профильное законодательство", - подчеркнул замглавы КГГА.

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Топ комментарии
+11 Кирилл Лещенко
это чтоб приятней было под домашним арестом сидеть... С завтрашнего дня в Киеве начнут планово отключать горячую воду, - КГГА - Цензор.НЕТ 2127
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08.04.2020 11:54
+9 dima damage
давно пора , заодно и електричество , в кабмине и администрации президента тоже отключить, пусть бойлер покупают
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08.04.2020 11:55
+8 Алекс S. Pоман
Раньше хоть в баньку за копеечку можно было сходить, а сейчас, даже до Днепра не допускают С завтрашнего дня в Киеве начнут планово отключать горячую воду, - КГГА - Цензор.НЕТ 1118
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08.04.2020 11:56
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