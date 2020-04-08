Киевляне задолжали около 6 млрд грн за коммунальные услуги, - КГГА

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Киевляне задолжали за жилищно-коммунальные услуги почти 6 млрд гривен.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В целом на сегодняшний день задолженность киевлян по коммунальным услугам - это вывоз мусора, услуга по содержанию дома, придомовой территории, отопление, горячее водоснабжение, 6 миллиардов гривен", - сказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день есть тенденция уменьшения уровня оплаты за коммунальные услуги.

"Мы понимаем причины, они объективны на сегодняшний день, но все же наша общая задача не допустить перебоев с предоставлением коммунальных услуг, ведь наша с вами плата за коммуналку - это по большей части заработная плата того персонала, который работает на предприятии. Поэтому всех, кто имеет возможность, мы просим не забывать об уплате за коммунальные услуги", - подчеркнул чиновник.

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