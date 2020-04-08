15 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 294 заболевших, - Кличко

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В Киеве по состоянию на утро 8 апреля 15 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 294 заболевших.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 15 человек. Всего в столице уже 294 подтвержденных случая COVID-19", - отметил он.

По словам Кличко, заболели 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет. 6 мужчин в возрасте от 43 до 61 года, а также один 16-летний парень.

"Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, трое медиков. В больницы столицы были госпитализированы 8 пациентов, остальные лечатся дома на самоизоляции", - добавил он.

Кроме того, Кличко подчеркнул, что большинство жителей столицы, которые заразились COVID-19 - это люди молодого и среднего возраста.

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