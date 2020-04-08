В соборе Парижской Богоматери впервые после пожара состоится служба в Страстную пятницу

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В Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) в Страстную пятницу, 10 апреля, впервые после пожара в 2019 году состоится небольшая служба. В мероприятии сможет принять участие ограниченное количество людей из-за коронавируса.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса на мессе будут присутствовать только семь человек. Службу будет править архиепископ Парижа Мишель Опет.

"Всего несколько священников посетят мессы, которые мы проведем во время Страстной недели, и люди смогут следить за службами по радио или телевидению", - отметил архиепископ.

Пасхальную мессу архиепископ проведет в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа вблизи Лувра. Службу смогут посетить до 20 человек.

Напомним, вечером 15 апреля в столице Франции в Соборе Парижской Богоматери случился пожар. Из-за него у здания рухнули шпиль и крыша.Утром 16 апреля пожар ликвидировали. Мэр Парижа Анна Идальго сообщила, что часть произведений искусства удалось спасти.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

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