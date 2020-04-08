Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов

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Бывший министр экономики Тимофей Милованов предлагает выплатить по 5000 гривен тем, кто из-за карантина временно остался без работы.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Свой пост Милованов назвал "непопулярным, но экономически честным".

"Экономически наиболее во время кризиса страдают не пенсионеры, а работники, самозанятые и малые предприниматели, которые остались без работы. Именно они остаются без денег, а пенсионеры продолжают получать пенсии по-прежнему", — написал он.

По мнению Милованова, правительство должно поддерживать финансово прежде всего предпринимателей и работников, доход которых упал ниже определенной границы.

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"По моему мнению, было бы правильно осуществить прямые выплаты в размере 5 тыс грн для таких людей. Рабочая сила в Украине составляет 17,4 млн человек. Допустим, 20% из этих людей нуждаются в помощи. При средней выплате в 5 тыс грн нужно 17 млрд грн. Это почти та сумма, на которую предлагается увеличить финансирование Пенсионного фонда", — отметил он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, начиная с 7 апреля пенсионеры старше 80 лет будут получать ежемесячную компенсацию в сумме до 500 гривен.

1 апреля Кабмин принял решение, согласно которому пенсионеры старше 80 лет будут ежемесячно получать "компенсационную выплату к пенсии" в размере до 500 гривен.



