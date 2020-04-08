В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса. Количество инфицированных приближается к 9 тысячам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает оперштаб.
Таким образом, общее число зараженных достигло 8762 в 82 регионах.
За сутки зарегистрировано 5 летальных исходов, выздоровели 86 человек.
По данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, всего на утро 8 апреля в РФ зафиксировано 58 летальных исходов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 1,4 млн инфицированных вирусом.