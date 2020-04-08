COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +1
- Дарницкий - +3
- Деснянский - +2
- Днепровский - +2
- Оболонский - 0
- Печерский - 0
- Подольский - 0
- Святошинский - +1
- Соломенский - +3
- Шевченковский - +3
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 48. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 39 случаев коронавируса, в Дарницком - 43, в Шевченковском - 42, Голосеевском - 28, Оболонском - 22, Подольском - 21.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 18, Днепровском - 18 и Святошинском - 15.